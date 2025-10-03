Роскомнадзор утвердил обязательную верификацию телеграм-каналов через бота

Фото: 123RF/larichev89

Роскомнадзор обязал авторов телеграм-каналов подтверждать владение ими через специального бота @Trustchannelbot. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточнил РКН, после подачи заявления на регистрацию через портал "Госуслуг" владелец должен зайти в бота из своего аккаунта. Ведомство пояснило, что такая процедура является единственным способом подтверждения прав на канал для мессенджера.

В боте следует ввести номер регистрации, полученный на "Госуслугах". Пропуск шага послужит отказом в регистрации.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, которые имеют свыше 10 тысяч подписчиков.

9 апреля 2025-го система маркировки каналов, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора, заработала в Telegram. Для этого и был разработан специальный бот @Trustchannelbot. Благодаря новой системе пользователи мессенджера могут быстро идентифицировать зарегистрированные каналы, а рекламодатели – смотреть площадки для размещения.

