Песков: Telegram и WhatsApp должны оставаться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) должны работать в России, чтобы национальная платформа MAX имела конкурентов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По его словам, без конкуренции отечественный мессенджер не сможет развиваться.

Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей. В конце августа и начале сентября число звонков на платформе выросло в несколько раз по сравнению с июлем, превысив 8 миллионов в день.

MAX с осени внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. В частности, он заменил "VK Мессенджер". Ожидается, что MAX станет основой для многофункционального сервиса безопасного общения и цифровых услуг.

Комментируя нововведение, в Госдуме заверили, что смартфоны и планшеты, продающиеся в России, не будут вскрывать для установки мессенджера или других обязательных программ. Они интегрируются при прошивке и заводской подготовке.

