Telegram добавил систему официальной маркировки каналов из реестра Роскомнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая система маркировки каналов, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора, заработала в мессенджере Telegram. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, такие каналы теперь будут помечаться как "А+". Парламентарий уточнил, что регистрация проходит в специальном боте @Trustchannelbot.

"Инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате отметка появляется слева от названия канала", – указал депутат.

Он объяснил, что благодаря новой системе пользователи мессенджера смогут быстро идентифицировать зарегистрированные каналы, а рекламодатели – смотреть площадки для размещения.

"Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту", – написал Горелкин.

Ранее СМИ сообщали, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.

