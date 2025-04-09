Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 16:15

Технологии

Telegram добавил систему официальной маркировки каналов из реестра Роскомнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая система маркировки каналов, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора, заработала в мессенджере Telegram. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, такие каналы теперь будут помечаться как "А+". Парламентарий уточнил, что регистрация проходит в специальном боте @Trustchannelbot.

"Инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате отметка появляется слева от названия канала", – указал депутат.

Он объяснил, что благодаря новой системе пользователи мессенджера смогут быстро идентифицировать зарегистрированные каналы, а рекламодатели – смотреть площадки для размещения.

"Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту", – написал Горелкин.

Ранее СМИ сообщали, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика