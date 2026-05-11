Эскалатор на станции метро "Беломорская" закроют на ремонт с 12 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Эскалатор на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 12 мая по 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Уточняется, что закрыт будет эскалатор к выходам № 1 и 2. Узнать о ремонтах в метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте подземки.

Ранее рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" кольцевой линии метро – № 7 и 8. Они находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и городской инфраструктурой. Оба расположены со стороны улицы Краснопрудной.

Между тем сотрудники метрополитена начали готовить станции к лету. В частности, они промывают поверхности вестибюлей и платформ, а также колонны, окна и витражи. Также специалисты очищают фасады выходов и вестибюлей на улице, проверяют работу кондиционеров на платформах и в поездах.

