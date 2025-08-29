Утечка нефти зафиксирована в порту Новороссийска

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Небольшая утечка нефти выявлена в акватории порта Новороссийск, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Инцидент произошел во время выполнения погрузочных операций с танкером T. Semahat. В ведомстве уточнили, что разлив удалось локализовать. Чтобы не допустить распространения нефти, установлено 800 метров боновых заграждений.

В ликвидации последствий утечки задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей. По факту произошедшего Морской спасательно-координационный центр Новороссийска получил донесение.

Ранее сухогруз AN YANG 2 не смог удержать управление при снятии с якоря и сел на мель рядом с портом Невельск на Сахалине. Корабль, который перевозил 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил две пробоины в балластных танках и форпике.

На борту судна находились 20 человек, однако медицинская помощь им не понадобилась. Вместе с тем Росморречфлот не выявил следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории.

