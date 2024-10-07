РИА Новости: восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освобождены от своих должностей

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Восемь генералов МЧС, СКР и ФСИН лишились своих должностей, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

В их числе – руководитель главка СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов, замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов, начальник подмосковного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

РБК со ссылкой на пресс-службу СКР подчеркнул, что Иванов ушел в отставку по выслуге лет. При этом в МЧС РФ пояснили, что Полетыкин и Филиппов действительно покинули свои должности. Однако начальник подмосковного управления МЧС был выведен за штат из-за достижения предельного возраста.

Ранее Владимир Путин исключил из состава Совбеза РФ врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Туда вошли помощник президента Алексей Дюмин, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, первый вице-премьер Денис Мантуров и начальник Главного управления специальных программ Александр Линец.

