Захарова: указ о возвращении посла Антонова в Россию ожидается в ближайшее время

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в скором времени выйдет указ Владимира Путина о завершении командировки посла России в США Анатолия Антонова.

"Комментарии на этот счет – прерогатива администрации президента", – добавила она.

Захарова также сообщила, что Антонов уже вернулся в Россию.

Антонов завершил работу в качестве российского посла в США 5 октября. Он занимал эту должность с 21 августа 2017 года.

Это произошло на фоне информации об угрозах в адрес Антонова в США. Сам посол заявлял, что угрозы физической расправой поступают не только ему, но и другим российским дипломатам в США. Он указал на то, что работать в стране становится все сложнее из-за грядущих выборов на должность президента США.

