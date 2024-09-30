Путин включил Мантурова, Дюмина, Скворцову и Линец в состав Совбеза РФ

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Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ своего помощника Алексея Дюмина, руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, первого вице-премьера Дениса Мантурова и начальника Главного управления специальных программ Александра Линеца.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. При этом, согласно документу, из состава Совбеза России был исключен врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Ранее Путин освободил Якушева и от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). По информации некоторых СМИ, политик может стать сенатором от Тюменской области.