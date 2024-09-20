Путин образовал в СБ комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками

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Владимир Путин создал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию российской армии военными по контракту. Президент РФ подписал соответствующий указ, он был размещен на портале правовой информации.

Главой комиссии назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а его заместителем станет глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Ранее Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных. Президент призвал кабмин предусмотреть выделение Минобороны РФ средств из федерального бюджета, которые потребуются для выполнения его поручения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что число угроз по периметру границ РФ растет. Также представитель Кремля отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.

