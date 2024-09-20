Путин обсудил с Совбезом проблему искажения истории извне

Фото: kremlin.ru

Некоторые государства используют историю в политике для достижения своих целей в отношении России, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом", – цитирует Путина RT.

С докладами по теме на заседании Совбеза также выступили помощник президента Владимир Мединский и глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее в МИД обратили внимание на искажение роли России в новых учебниках по истории Армении и призвали местные власти не допустить передачу таких учебников в школы. В учебнике по истории для 8-х классов в одной из глав под названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" были искажены события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX века.

Позже стало известно, что авторы учебника отредактируют ту часть, где говорится о якобы аннексии Российской Империей Восточной Армении в 1828 году.

