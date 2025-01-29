Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии "Ленфильм"

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Режиссер Федор Бондарчук в декабре прошлого года ушел с поста председателя совета директоров киностудии "Ленфильм". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на PR-директора Бондарчука Марию Далакян.

Ранее источники РБК сообщали, что режиссер покинет пост, соотвествующий документ в скором времени будет подписан в Росимуществе.

"Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года. (Министр культуры РФ. – Прим. ред.) Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года", – заявила представитель режиссера.

По ее словам, решение связано "с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии".

Далакян подчеркнула, что за 12 лет работы Бондарчука в киностудии была отремонтирована вся инфраструктура, также за это время удалось восстановить исторические фасады и перезапустить павильоны. Кроме того, совместно с Минкультуры был запущен проект "Ленфильм-дебют", являющийся лабораторией для режиссеров-дебютантов.

"Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", – заключила Далакян.

Ранее генеральным директором "Ленфильма" стала Надежда Андрющенко. Решение о прекращении полномочий предыдущего руководителя Эдуарда Суворова было принято по предложению министерства культуры РФ.

Суворов находился на своем посту с августа 2024 года. При этом с февраля Суворов временно исполнял обязанности гендиректора по решению общего собрания акционеров киностудии.