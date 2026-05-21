Ярославский "Локомотив" выиграл Кубок Гагарина

Ярославский "Локомотив" вновь завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шестой матч финальной серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2 в пользу "Локомотива". В его составе двумя голами отличился Егор Сурин (5-я и 14-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Шалунов (53). У "Ак Барса" голами отметились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58).

Таким образом, "Локомотив" выиграл финальную серию со счетом 4-2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь ярославского клуба Даниил Исаев – он провел в плей-офф 22 матча и в 5 из них не пропустил ни одной шайбы.

Главный тренер "Локомотива" канадец Боб Хартли сразу после победы в турнире заявил о завершении карьеры. По его словам, он отправится домой в ближайшее время.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.