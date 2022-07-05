Разин назвал судью виновной в смерти Шатунова

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневу виновной в смерти певца Юрия Шатунова.

"Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права", – написал он на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Разин отметил, что судья якобы специально передала чужую собственность исполнителю. А впоследствии решение суда привело к эмоциональной нагрузке у Шатунова на фоне большого количества гастролей, что во многом повлияло на его уход из жизни.

Продюсер группы "Ласковый май" заявил, что подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Его пиар-менеджер рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".