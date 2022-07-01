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Шоу-бизнес

19:04

Разин выступил с очередным заявлением на 9-й день после смерти Шатунова

шоу-бизнес

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на 9-й день после смерти артиста Юрия Шатунова написал еще один пост в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), в котором вновь выразил сожаление в связи с уходом певца из жизни.

Он признался, что для него кончина артиста стала настоящим потрясением.

"Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом", – говорится в публикации.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Его пиар-менеджер рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

Врачи рассказали о последних минутах жизни Шатунова

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