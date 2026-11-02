Эксперт Апрелев раскритиковал риелторов, устраивающих платные показы недвижимости

"Квартирный туризм" становится все популярнее в столице, считают эксперты. По их словам, клиенты приходят на просмотр недвижимости, но не для ее покупки, а для вдохновения или создания контента. Подробнее – в материале Москвы 24.

Нашествие на элитную недвижимость

Популярность "квартирного туризма" можно заметить на рынке недвижимости, рассказали эксперты телеканалу Москва 24.

По их словам, все больше людей записываются на просмотры элитного жилья без намерения покупки. Таким клиентам хочется оценить дорогой интерьер или просто сделать контент для соцсетей.

Например, потенциальная покупательница Юлия Ковалевская рассказала журналистам, что присматривает квартиру в центре Москвы уже на протяжении 2 лет, однако процесс затянулся из-за высоких требований к жилью. По словам девушки, в процессе поисков она поняла, что ее запросы растут, в то время как разница в стоимости недвижимости между ее родным городом и столицей остается крайне ощутимой. Поэтому Юлия пока лишь присматривается к вариантам.

При этом подобное поведение как раз и прослеживается у "туристов", однако таких людей отличает то, что выхода на сделку у них вообще нет в планах.

Эксперт по недвижимости Наталия Борзенкова рассказала телеканалу Москва 24, что если из 100 проведенных показов квартиры лишь 1 человек делает реальное предложение о покупке, то остальные 99 посетителей фактически относятся к категории "путешественников".





Наталия Борзенкова эксперт по недвижимости Таких "туристов" даже чуть больше в элитной недвижимости. <...> Им интересно, возможно, то, что они никогда не смогут себе позволить.

Например, в одном из видео в Сети молодой человек, сидя в джакузи у панорамного окна с видом на столицу, интересуется возможностью поместиться там вдвоем с девушкой, а потом отмечает, что за 750 тысяч рублей размер ванны мог бы быть и больше.

Чтобы защититься от нецелевых посетителей, брокеры по недвижимости начинают перестраховываться и даже вводить платные просмотры. Стоимость одного такого показа жилья может начинаться от 4 тысяч рублей, выяснили журналисты.

Истинность намерений

Квартирный туризм набирает популярность на рынке недвижимости в Москве

Однако основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что подобная тенденция является надуманной. А вдохновиться чужим интерьером можно и другим способом, например, посмотрев соответствующую передачу.

"Все равно ремонт, который сделан в другой квартире, не получится в полной мере применить к своему жилью", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако он не отрицает: возможно, такие "туристы" есть, но их не так много. Он также согласился с мнением, что тенденция может касаться очень дорогих больших квартир или загородных домов.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Риелтору необходимо оградить продавца от ненужных просмотров, которые не несут за собой реальности сделки. Для этого он должен задавать покупателям правильные вопросы: истинность намерений, что они хотят, зачем, получать обратную связь – что их не устроило. Кроме того, специалист задает подобные наводящие вопросы потенциальным покупателям: "Что у вас по сделке? Планируете ли ипотеку?" Дальше обсуждает описание квартиры, что их интересует.

При этом эксперт подчеркнул, что показ объекта – это часть работы риелтора. Поэтому делать такой момент платным – непрофессионально.

"Риелторская услуга отличается от, например, адвокатской тем, что платят не за процесс, а за результат, то есть совершение сделки. Если для этого нужно показать не 10, а 50 раз, значит, риелтор должен это сделать", – указал специалист.

При этом есть и другие инструменты для презентации объектов, преимущественно элитных: видеосъемка, хорошее качественное фотографирование. Оценить целесообразность просмотра можно во многом за счет этого, а также четкого формирования описания того, что находится в квартире. Это облегчит задачу покупателю, заключил Апрелев.

В свою очередь, юрист по недвижимости Галина Земскова предупредила, что требование риелтором денег с потенциального покупателя за действие – например за приоритет показа – является скрытым вознаграждением, поскольку тот данную услугу не заказывал.

Также специалист подчеркнула, что закон не запрещает риелтору брать комиссию с обеих сторон сделки. Однако это необходимо прописать в договоре, а у клиента должна быть возможность отказаться от такого соглашения.

Если подобного условия нет и покупатель все же оплатил незаконный сбор, он имеет право вернуть средства как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Для этого можно обратиться с иском в районный суд.