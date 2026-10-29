Психолог Стригунова назвала главные опасности сожительства после разрыва

Жители столицы все чаще продолжают жить вместе даже после разрыва отношений из-за дорогой аренды квартир, утверждают СМИ. Действительно ли доступной недвижимости мало и чем такое соседство оборачивается для бывших пар, разбиралась Москва 24.

Вместе после расставания

Все больше москвичей отказываются от идеи раздельного проживания после разрыва отношений из-за дорогой аренды квартир. За последние пять лет количество таких случаев выросло в два раза, сообщил Mash Money.

Тенденция объясняется тем, что финансово гораздо разумнее продолжать делить жилье пополам. Аренда новой квартиры требует внесения залога, оплаты агентских услуг и полной ежемесячной стоимости жилья в одиночку, что для многих оказывается неподъемной ношей.

Однако риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Москвой 24 усомнилась в том, что рынок аренды жилья в столице стал настолько недоступным. В то же время найти отдельную квартиру по комфортной цене действительно непросто – особенно при ограниченном бюджете.

Если говорить об ориентировочных ценах для одного человека, по оценке эксперта, в Москве небольшую студию или однокомнатную квартиру можно искать в диапазоне 45–70 тысяч рублей в месяц. В более востребованных районах, рядом с метро или в современных жилых комплексах стоимость может быть существенно выше.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости В ближайшем Подмосковье, в зависимости от города и транспортной доступности, можно рассматривать варианты примерно за 30–50 тысяч рублей. Комната в квартире с соседями обойдется ориентировочно в 20–35 тысяч рублей в месяц. Это примерные диапазоны для предварительного планирования бюджета, а не средняя статистика или гарантия наличия подходящих объектов по таким ценам. На стоимость влияют состояние, расположение, метраж, мебель, транспорт и условия собственника.

В то же время она согласилась, что переезд в арендованное жилье требует внушительного стартового капитала. В качестве примера она привела ситуацию, когда человек нашел квартиру за 50 тысяч рублей в месяц. Его первоначальные расходы могут выглядеть так: 50 тысяч – оплата первого месяца, 50 тысяч – страховой депозит (хотя иногда его можно разбить по договоренности на два месяца), от 25 до 50 тысяч – комиссия агентства, если она предусмотрена условиями сделки, плюс коммунальные платежи, переезд и другие бытовые расходы. Таким образом, для заселения может потребоваться от 125 тысяч рублей.

"Важно понимать, что депозит – это не дополнительная плата за аренду, а обеспечительный платеж на случай предусмотренных договором обязательств. При их надлежащем исполнении он возвращается арендатору с учетом условий соглашения. Поэтому условия возврата, основания для удержания и порядок зачета депозита необходимо заранее прописать в договоре", – отметила риелтор.

Как сэкономить?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По словам Перескоковой, есть несколько вариантов, которые позволяют сократить расходы. Первый – аренда комнаты: это не всегда комфортное решение, но для человека, который начинает самостоятельную жизнь или временно переезжает, может стать хорошим промежуточным вариантом.

"Второй – искать квартиру напрямую от собственника: это позволяет сэкономить на комиссии, однако требует внимательной проверки документов, права сдачи жилья и полномочий наймодателя", – добавила она.

Третий вариант – расширить географию поиска: иногда квартира в соседнем районе города или Подмосковье обходится заметно дешевле, но экономию нужно сопоставлять с затратами времени и денег на дорогу. Также важно считать не только арендную плату, но и совокупные ежемесячные расходы.

"Четвертый вариант – совместная аренда с другим человеком: расходы на квартиру и коммунальные услуги в этом случае распределяются между жильцами. Пятый – договариваться с собственником об индивидуальных условиях, например о разделении обеспечительного платежа на несколько частей", – пояснила Перескокова.

По ее словам, на другие уступки наймодатели, как правило, не идут. Однако остается еще один вариант – официальные программы поддержки, если человек относится к категории граждан, имеющих право на жилищные субсидии или другие меры помощи.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Не нужно выбирать квартиру исключительно по минимальной цене: слишком привлекательное предложение может оказаться мошенническим, особенно если наймодатель требует срочно перевести деньги до просмотра и проверки документов. Перед подписанием договора необходимо убедиться, что человек действительно имеет право сдавать квартиру, зафиксировать состояние жилья, согласовать порядок оплаты коммунальных услуг и возврата депозита.

Также важно проверить, кто будет проживать в квартире и на какой срок заключается договор.

"Мой главный совет – начинать поиск с расчета реального бюджета. Доступность аренды определяется не только стоимостью квартиры, но и соотношением расходов на жилье к доходу нанимателя. Если зарплата 80 тысяч рублей, а аренда 50 тысяч – это слишком тяжело, потому что на другие нужды остается совсем мало. Если доход 100–200 тысяч рублей в месяц, аренда в 50 тысяч может быть посильной", – резюмировала эксперт.

В тесноте и в обиде?

Совместное проживание с бывшим – эмоциональный марафон в условиях, к которым человек, по сути, не готов, рассказала Москве 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.

"Каждый день рана, которая еще не зажила, ковыряется друг другом изо дня в день, и психика работает на износ. Происходит хронический стресс: человек постоянно находится в режиме "бей или беги". Даже когда вы просто смотрите телевизор или пьете чай, организм все равно реагирует, и с этим ничего не поделать", – уточнила она.

К этой ситуации нередко добавляются размытые границы: по сути, это уже не пара, но и не соседи – непонятно, кто кому кто. Это выматывает сильнее любого конфликта. В итоге с этим положением будет связано застревание. Вместо того чтобы проживать расставание и двигаться дальше, люди варятся в этом состоянии – нет ни выхода, ни входа, пояснила эксперт.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Год жизни с бывшим может ощущаться как пять лет эмоциональных качелей. И главное: совместное проживание опасно не конфликтами, а именно иллюзией. Людям кажется, что они просто живут вместе, а на самом деле останавливают свою жизнь, замораживают ее. Расставание – это процесс со своими этапами: начало, середина, конец, а их ставят на паузу. И пока все так, пара никуда не двигается.

Психолог дала несколько рекомендаций, как быть в такой ситуации. Первое – переименовать совместное проживание: бывшие партнеры становятся соседями, а соседям не предъявляют претензии за то, как они провели вечер, что делали и сколько заработали. Это снимает много конфликтов.



Второе – прописать на бумаге правила: кто за что платит, кто когда на кухне, как делить быт. Возможно, это выглядит нелепо и бюрократично, но именно так мужчина и женщина защитят себя от эмоциональных качелей.

Третье – если есть возможность, обозначить дедлайн: точную дату, когда произойдет разъезд, или условия, при которых это случится. Без финишной черты люди просто живут в режиме вечного расставания, а это плохо влияет в том числе на физическое состояние организма.

"Четвертое – физическая дистанция: своя комната, свое время, свои маршруты. И пятое – договоритесь о красных флагах. Например, если кто-то захочет привезти домой девушку или парня, как вы это обсудите, как придете к общему мнению. Это важно проговорить заранее, чем потом решать в конфликте", – добавила Стригунова.

Отдельно психолог остановилась на новых отношениях. По ее словам, это самое сложное и неприятное. Пока человек живет с бывшим, они строятся в подвешенном состоянии: вторая половинка не до конца понимает, что происходит, и задается вопросами вроде: "Ты вообще свободна? А почему ты живешь с ним?"





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Это не ревность – это проверка реальности, нормальные вопросы, когда встречаются два человека. По сути, вы еще не создали место для нового ни в квартире, ни в голове. Пока пара делит между собой быт, эмоционально все еще продолжается. Плюс есть риск незавершенного гештальта: невозможно по-настоящему закрыть эту главу отношений, если она открыта на той же странице, где и писалась.

Если совместное проживание – единственный финансовый вариант, важно воспринимать его как переходный период и честно договариваться друг с другом и с самим собой. Зачастую "некуда съехать" и "невозможно решить" – удобная альтернатива, чтобы не покидать квартиру, заключила психолог.

