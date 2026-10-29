Психолог Стригунова назвала главные опасности сожительства после разрыва

Жители столицы все чаще продолжают жить вместе даже после разрыва отношений из-за дорогой аренды квартир, утверждают СМИ. Действительно ли доступной недвижимости мало и чем такое соседство оборачивается для бывших пар, разбиралась Москва 24.
Вместе после расставания
Все больше москвичей отказываются от идеи раздельного проживания после разрыва отношений из-за дорогой аренды квартир. За последние пять лет количество таких случаев выросло в два раза, сообщил Mash Money.
Тенденция объясняется тем, что финансово гораздо разумнее продолжать делить жилье пополам. Аренда новой квартиры требует внесения залога, оплаты агентских услуг и полной ежемесячной стоимости жилья в одиночку, что для многих оказывается неподъемной ношей.
Однако риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Москвой 24 усомнилась в том, что рынок аренды жилья в столице стал настолько недоступным. В то же время найти отдельную квартиру по комфортной цене действительно непросто – особенно при ограниченном бюджете.
Если говорить об ориентировочных ценах для одного человека, по оценке эксперта, в Москве небольшую студию или однокомнатную квартиру можно искать в диапазоне 45–70 тысяч рублей в месяц. В более востребованных районах, рядом с метро или в современных жилых комплексах стоимость может быть существенно выше.
В то же время она согласилась, что переезд в арендованное жилье требует внушительного стартового капитала. В качестве примера она привела ситуацию, когда человек нашел квартиру за 50 тысяч рублей в месяц. Его первоначальные расходы могут выглядеть так: 50 тысяч – оплата первого месяца, 50 тысяч – страховой депозит (хотя иногда его можно разбить по договоренности на два месяца), от 25 до 50 тысяч – комиссия агентства, если она предусмотрена условиями сделки, плюс коммунальные платежи, переезд и другие бытовые расходы. Таким образом, для заселения может потребоваться от 125 тысяч рублей.
"Важно понимать, что депозит – это не дополнительная плата за аренду, а обеспечительный платеж на случай предусмотренных договором обязательств. При их надлежащем исполнении он возвращается арендатору с учетом условий соглашения. Поэтому условия возврата, основания для удержания и порядок зачета депозита необходимо заранее прописать в договоре", – отметила риелтор.
Как сэкономить?
По словам Перескоковой, есть несколько вариантов, которые позволяют сократить расходы. Первый – аренда комнаты: это не всегда комфортное решение, но для человека, который начинает самостоятельную жизнь или временно переезжает, может стать хорошим промежуточным вариантом.
"Второй – искать квартиру напрямую от собственника: это позволяет сэкономить на комиссии, однако требует внимательной проверки документов, права сдачи жилья и полномочий наймодателя", – добавила она.
Третий вариант – расширить географию поиска: иногда квартира в соседнем районе города или Подмосковье обходится заметно дешевле, но экономию нужно сопоставлять с затратами времени и денег на дорогу. Также важно считать не только арендную плату, но и совокупные ежемесячные расходы.
"Четвертый вариант – совместная аренда с другим человеком: расходы на квартиру и коммунальные услуги в этом случае распределяются между жильцами. Пятый – договариваться с собственником об индивидуальных условиях, например о разделении обеспечительного платежа на несколько частей", – пояснила Перескокова.
По ее словам, на другие уступки наймодатели, как правило, не идут. Однако остается еще один вариант – официальные программы поддержки, если человек относится к категории граждан, имеющих право на жилищные субсидии или другие меры помощи.
Также важно проверить, кто будет проживать в квартире и на какой срок заключается договор.
"Мой главный совет – начинать поиск с расчета реального бюджета. Доступность аренды определяется не только стоимостью квартиры, но и соотношением расходов на жилье к доходу нанимателя. Если зарплата 80 тысяч рублей, а аренда 50 тысяч – это слишком тяжело, потому что на другие нужды остается совсем мало. Если доход 100–200 тысяч рублей в месяц, аренда в 50 тысяч может быть посильной", – резюмировала эксперт.
В тесноте и в обиде?
Совместное проживание с бывшим – эмоциональный марафон в условиях, к которым человек, по сути, не готов, рассказала Москве 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.
"Каждый день рана, которая еще не зажила, ковыряется друг другом изо дня в день, и психика работает на износ. Происходит хронический стресс: человек постоянно находится в режиме "бей или беги". Даже когда вы просто смотрите телевизор или пьете чай, организм все равно реагирует, и с этим ничего не поделать", – уточнила она.
К этой ситуации нередко добавляются размытые границы: по сути, это уже не пара, но и не соседи – непонятно, кто кому кто. Это выматывает сильнее любого конфликта. В итоге с этим положением будет связано застревание. Вместо того чтобы проживать расставание и двигаться дальше, люди варятся в этом состоянии – нет ни выхода, ни входа, пояснила эксперт.
Психолог дала несколько рекомендаций, как быть в такой ситуации. Первое – переименовать совместное проживание: бывшие партнеры становятся соседями, а соседям не предъявляют претензии за то, как они провели вечер, что делали и сколько заработали. Это снимает много конфликтов.
Второе – прописать на бумаге правила: кто за что платит, кто когда на кухне, как делить быт. Возможно, это выглядит нелепо и бюрократично, но именно так мужчина и женщина защитят себя от эмоциональных качелей.
Третье – если есть возможность, обозначить дедлайн: точную дату, когда произойдет разъезд, или условия, при которых это случится. Без финишной черты люди просто живут в режиме вечного расставания, а это плохо влияет в том числе на физическое состояние организма.
"Четвертое – физическая дистанция: своя комната, свое время, свои маршруты. И пятое – договоритесь о красных флагах. Например, если кто-то захочет привезти домой девушку или парня, как вы это обсудите, как придете к общему мнению. Это важно проговорить заранее, чем потом решать в конфликте", – добавила Стригунова.
Отдельно психолог остановилась на новых отношениях. По ее словам, это самое сложное и неприятное. Пока человек живет с бывшим, они строятся в подвешенном состоянии: вторая половинка не до конца понимает, что происходит, и задается вопросами вроде: "Ты вообще свободна? А почему ты живешь с ним?"
Если совместное проживание – единственный финансовый вариант, важно воспринимать его как переходный период и честно договариваться друг с другом и с самим собой. Зачастую "некуда съехать" и "невозможно решить" – удобная альтернатива, чтобы не покидать квартиру, заключила психолог.