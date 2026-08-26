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26 августа, 19:06

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Психолог Суркова оценила идею создавать рейтинг потенциальных партнеров для отношений

"У любого будут баги": в Сети возник спор из-за составления рейтинга мужчин для отношений

Россиянка создала таблицу с рейтингом своих ухажеров для удобства выбора партнера, рассказала она в Сети. Однако многие пользователи не оценили подобного подхода. Насколько этично строить отношения по такому принципу, разбиралась Москва 24.

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Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leramuran

В соцсетях набирает популярность видео, в котором девушка поделилась необычным подходом к построению отношений. Она создала таблицу, куда вносит информацию о каждом мужчине, с которым у нее есть или планируется романтик. Таким образом, получился рейтинг партнеров на основе данных о возрасте потенциального избранника, его работе, семейном положении, действиях по отношению к женщине, потенциале, наличии братьев или сестер, а также методах решения конфликтов и достигнутых компромиссах.

Особое место занимает столбец с так называемыми багами – недостатками или тревожными сигналами. В него попадают самые разные черты, от банального отказа дарить цветы или нести сумку до скандалов, сталкинга и наркомании.

У каждого мужчины будут какие-то баги. Любая идеализация имеет место быть разрушенной. Всем девушкам я рекомендую такую табличку завести, потому что, когда вы смотрите наглядно на эти пункты, вам становится все про мужчину понятно.
автор видео

Она также обратила внимание на необходимость анализа мужчины не только с практической или финансовой точки зрения, но и с учетом собственного комфорта рядом с ним. В качестве примера девушка привела молодого человека, который подарил ей смартфон, нанес ее имя на дорогой автомобиль, организовал переезд и путешествия. Однако он же устроил за ней слежку, постоянно подозревал в изменах и был психически нестабилен, что и стало причиной расставания.

В ответ на вопросы подписчиков о графе "Наличие братьев и сестер" девушка пояснила, что поддерживает теорию о сиблингах – психологическую концепцию, согласно которой наиболее гармоничные союзы складываются у партнеров с дополняющими друг друга сиблинговыми позициями (порядок рождения в семье). Она отметила, что лично ей больше подошел бы мужчина, который в своей семье выступал в роли старшего брата.

В комментариях мнения разделились. Многие пользовательницы поддержали идею, назвав видео шагом к созданию собственной таблицы. Некоторые предлагали добавить столбцы о наличии квартиры и машины, качестве секса и уровне хозяйственности.

"После последних отношений я тоже создала таблицу со 100 самых важных для меня качеств, выставляя за это баллы. Один прошел по 95 пунктам. Успех", "меня только "потенциал" смущает. Мужчины на потенциал девушки не смотрят, а мы почему должны давать такую поблажку", "мой опыт оказался не уникальным. В моей таблице еще фото всегда есть", – написали комментаторы.

Некоторые советовали выписать отдельные пункты в "базу": дарит ли цветы, вызывает ли такси, назначает ли свидание в ресторане, открывает ли двери. Также многие напомнили, что все эти данные можно проанализировать при помощи искусственного интеллекта.

Однако подход получил и жесткую критику. Ряд пользователей назвали метод "товарно-рыночными отношениями" и "бесчувственным подходом", призвав девушку обращать больше внимания на внутренний мир партнера.

"Людям делать нечего, лучше собой заняться, а не это", "ни один адекватный мужик в этом хороводе таблицы соревноваться не станет", "надо запомнить здесь таких девушек, чтоб не нарваться", – заметили пользователи.

Звучало и мнение, что такой подход к отношениям – способ избежать настоящей эмоциональной близости, спрятавшись за цифрами и критериями.

Вопрос функций

Фото: 123RF.com/korchemkin

У каждого своя удобная система восприятия выбора партнера, и таблица – один из возможных инструментов, рассказала Москве 24 психолог Юлия Суркова.

"В отношениях важно трезво оценивать плюсы и минусы друг друга, а главное – собственный порог терпения к недостаткам. Надо делать это объективно, не идеализируя и не преуменьшая, чтобы потом не разочаровываться", – отметила она.

По мнению психолога, прежде чем составлять таблицу, стоит четко понимать цель, для чего это нужно: выбор партнера на вечер, короткий роман, создание семьи и рождение детей. От этого будут зависеть критерии и некоторые отдельные пункты.

Полезно честно спросить себя: какие качества мне действительно важны? Доход, потенциал, психологическая зрелость, умение соблюдать личные границы, эмоции, которые человек испытывает рядом с партнером? Таблица поможет структурировать вопросы и осознать, что ценно.
Юлия Суркова
психолог

Также стоит учитывать собственный негативный опыт. Если человек был в травматичных отношениях или они закончились неэкологично, нужно проанализировать, какие качества партнера в начале отношений не получили должного внимания и беспокойства. Таблица помогает выявить повторяющиеся сценарии и избежать их в будущем.

"Многие назвали такой подход меркантильным и лишенным чувств. Но таблица сама по себе не делает отношения таковыми, все зависит от того, какую функцию она выполняет. Если это способ лучше понять себя, свои критерии и повторяющиеся сценарии, таблица становится полезным инструментом рефлексии и вместо меркантильности поддерживает эмоциональную часть отношений", – уточнила специалист.

При этом человек может идеально подходить по возрасту, доходу, образованию и статусу, но рядом с ним тревожно, скучно или некомфортно. Поэтому тем, кто решил использовать таблицу, психолог рекомендовала добавить в нее пункты для рефлексии: "Что я чувствую рядом с этим человеком? Спокойно ли мне? Интересно? Могу ли я быть собой? Чувствую ли уважение? Хочется ли продолжать и углублять общение?"

При этом важно разделять факты, предположения и переживания. "Ему 40 лет" – это факт. "Он надежный" – это предположение. "Мне спокойно рядом с ним" – это переживание. И здесь стоит смотреть на реальные действия: соблюдает ли человек договоренности, уважает ли границы, совпадают ли его слова с поступками.
Юлия Суркова
психолог

В то же время Суркова выделила минус такого подхода – можно слишком увлечься поисками "идеала" и пропустить человека, с которым на самом деле будет хорошо. Поэтому обращать внимание нужно не только на "твердые" данные, но и эмоции, чувства и ощущения, возникающие рядом с человеком.

Несмотря на то что таблица способна стать личным, полезным инструментом самоанализа, психолог не рекомендовала рассказывать о ней на первых встречах с партнером. Невозможно спрогнозировать, как человек отнесется к такому способу рефлексии, пояснила она.

Лучше всего, если структура таблицы поможет услышать себя и создать пространство для размышлений, а не заменить чувства арифметическими данными и подсчетом баллов, резюмировала Суркова.

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Веткина Анастасия

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