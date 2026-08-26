Психолог Суркова оценила идею создавать рейтинг потенциальных партнеров для отношений

Россиянка создала таблицу с рейтингом своих ухажеров для удобства выбора партнера, рассказала она в Сети. Однако многие пользователи не оценили подобного подхода. Насколько этично строить отношения по такому принципу, разбиралась Москва 24.

Все по полочкам

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leramuran

В соцсетях набирает популярность видео, в котором девушка поделилась необычным подходом к построению отношений. Она создала таблицу, куда вносит информацию о каждом мужчине, с которым у нее есть или планируется романтик. Таким образом, получился рейтинг партнеров на основе данных о возрасте потенциального избранника, его работе, семейном положении, действиях по отношению к женщине, потенциале, наличии братьев или сестер, а также методах решения конфликтов и достигнутых компромиссах.

Особое место занимает столбец с так называемыми багами – недостатками или тревожными сигналами. В него попадают самые разные черты, от банального отказа дарить цветы или нести сумку до скандалов, сталкинга и наркомании.





автор видео У каждого мужчины будут какие-то баги. Любая идеализация имеет место быть разрушенной. Всем девушкам я рекомендую такую табличку завести, потому что, когда вы смотрите наглядно на эти пункты, вам становится все про мужчину понятно.

Она также обратила внимание на необходимость анализа мужчины не только с практической или финансовой точки зрения, но и с учетом собственного комфорта рядом с ним. В качестве примера девушка привела молодого человека, который подарил ей смартфон, нанес ее имя на дорогой автомобиль, организовал переезд и путешествия. Однако он же устроил за ней слежку, постоянно подозревал в изменах и был психически нестабилен, что и стало причиной расставания.

В ответ на вопросы подписчиков о графе "Наличие братьев и сестер" девушка пояснила, что поддерживает теорию о сиблингах – психологическую концепцию, согласно которой наиболее гармоничные союзы складываются у партнеров с дополняющими друг друга сиблинговыми позициями (порядок рождения в семье). Она отметила, что лично ей больше подошел бы мужчина, который в своей семье выступал в роли старшего брата.

В комментариях мнения разделились. Многие пользовательницы поддержали идею, назвав видео шагом к созданию собственной таблицы. Некоторые предлагали добавить столбцы о наличии квартиры и машины, качестве секса и уровне хозяйственности.

"После последних отношений я тоже создала таблицу со 100 самых важных для меня качеств, выставляя за это баллы. Один прошел по 95 пунктам. Успех", "меня только "потенциал" смущает. Мужчины на потенциал девушки не смотрят, а мы почему должны давать такую поблажку", "мой опыт оказался не уникальным. В моей таблице еще фото всегда есть", – написали комментаторы.

Некоторые советовали выписать отдельные пункты в "базу": дарит ли цветы, вызывает ли такси, назначает ли свидание в ресторане, открывает ли двери. Также многие напомнили, что все эти данные можно проанализировать при помощи искусственного интеллекта.

Однако подход получил и жесткую критику. Ряд пользователей назвали метод "товарно-рыночными отношениями" и "бесчувственным подходом", призвав девушку обращать больше внимания на внутренний мир партнера.

"Людям делать нечего, лучше собой заняться, а не это", "ни один адекватный мужик в этом хороводе таблицы соревноваться не станет", "надо запомнить здесь таких девушек, чтоб не нарваться", – заметили пользователи.

Звучало и мнение, что такой подход к отношениям – способ избежать настоящей эмоциональной близости, спрятавшись за цифрами и критериями.

Вопрос функций

У каждого своя удобная система восприятия выбора партнера, и таблица – один из возможных инструментов, рассказала Москве 24 психолог Юлия Суркова.

"В отношениях важно трезво оценивать плюсы и минусы друг друга, а главное – собственный порог терпения к недостаткам. Надо делать это объективно, не идеализируя и не преуменьшая, чтобы потом не разочаровываться", – отметила она.



По мнению психолога, прежде чем составлять таблицу, стоит четко понимать цель, для чего это нужно: выбор партнера на вечер, короткий роман, создание семьи и рождение детей. От этого будут зависеть критерии и некоторые отдельные пункты.





Юлия Суркова психолог Полезно честно спросить себя: какие качества мне действительно важны? Доход, потенциал, психологическая зрелость, умение соблюдать личные границы, эмоции, которые человек испытывает рядом с партнером? Таблица поможет структурировать вопросы и осознать, что ценно.

Также стоит учитывать собственный негативный опыт. Если человек был в травматичных отношениях или они закончились неэкологично, нужно проанализировать, какие качества партнера в начале отношений не получили должного внимания и беспокойства. Таблица помогает выявить повторяющиеся сценарии и избежать их в будущем.



"Многие назвали такой подход меркантильным и лишенным чувств. Но таблица сама по себе не делает отношения таковыми, все зависит от того, какую функцию она выполняет. Если это способ лучше понять себя, свои критерии и повторяющиеся сценарии, таблица становится полезным инструментом рефлексии и вместо меркантильности поддерживает эмоциональную часть отношений", – уточнила специалист.



При этом человек может идеально подходить по возрасту, доходу, образованию и статусу, но рядом с ним тревожно, скучно или некомфортно. Поэтому тем, кто решил использовать таблицу, психолог рекомендовала добавить в нее пункты для рефлексии: "Что я чувствую рядом с этим человеком? Спокойно ли мне? Интересно? Могу ли я быть собой? Чувствую ли уважение? Хочется ли продолжать и углублять общение?"





Юлия Суркова психолог При этом важно разделять факты, предположения и переживания. "Ему 40 лет" – это факт. "Он надежный" – это предположение. "Мне спокойно рядом с ним" – это переживание. И здесь стоит смотреть на реальные действия: соблюдает ли человек договоренности, уважает ли границы, совпадают ли его слова с поступками.

В то же время Суркова выделила минус такого подхода – можно слишком увлечься поисками "идеала" и пропустить человека, с которым на самом деле будет хорошо. Поэтому обращать внимание нужно не только на "твердые" данные, но и эмоции, чувства и ощущения, возникающие рядом с человеком.



Несмотря на то что таблица способна стать личным, полезным инструментом самоанализа, психолог не рекомендовала рассказывать о ней на первых встречах с партнером. Невозможно спрогнозировать, как человек отнесется к такому способу рефлексии, пояснила она.



Лучше всего, если структура таблицы поможет услышать себя и создать пространство для размышлений, а не заменить чувства арифметическими данными и подсчетом баллов, резюмировала Суркова.

