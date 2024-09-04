Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Контроль за бизнесом со стороны государства не должен становиться самоцелью. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ), отреагировав на предложения о снижении количества проверок в отношении компаний ведомствами.

По словам президента РФ, ничто не должно мешать тому, чтобы бизнес продолжал развивать экономику страны, поэтому он указал на необходимость улучшения механизма контроля компаний со стороны государства.

"Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан", – отметил Путин.

Между тем министерство экономического развития России предложило на замену плановым проверкам российского бизнеса профилактические визиты регуляторов, которые могут прийти в начале 2025 года. При этом исключениями могут стать предприятия высокого и чрезвычайно высокого уровня риска: АЭС, ГЭС, химические заводы, а также предприятия, которые занимаются производством мяса, рыбы, молока и прочих продуктов.

В 2023 году число профилактических мероприятий существенно увеличилось. Было организовано более 1 миллиона подобных визитов, что в 3,2 раза превышает количество проверок, состоявшихся в тот же период.

