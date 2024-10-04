Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 10:04

Экономика

Количество предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из которых 90% – это представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития, заммэра Мария Багреева.

Вице-мэр уточнила, что с января текущего года к платформе присоединилась 21 тысяча поставщиков, с которыми заказчики уже заключили свыше 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров, работ и услуг. Объем этих сделок превысил два миллиарда рублей.

Багреева добавила, что при этом чаще всего на площадке регистрировались поставщики из Москвы, Московской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, напомнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Изначально сервис использовался для автоматизации закупок малого объема. Сейчас перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями на портале, включает более 2,9 миллиона уникальных наименований.

"Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов", – добавил Пуртов.

Минувшим летом самыми популярными предметами закупок на портале поставщиков стали строительные, медицинские и хозяйственные товары. Также в первую пятерку вошли услуги по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту зданий и информационно-технологическая продукция.

Эти закупки составляют почти 30% от общего числа договоров, заключенных на портале в течение лета. Всего за сезон на портале поставщиков было подписано 35,3 тысячи контрактов, а объем закупок превысил 7,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма сделок на столичном портале поставщиков превысила 55 млрд рублей

Читайте также


экономикагород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика