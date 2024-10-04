Количество предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из которых 90% – это представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития, заммэра Мария Багреева.

Вице-мэр уточнила, что с января текущего года к платформе присоединилась 21 тысяча поставщиков, с которыми заказчики уже заключили свыше 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров, работ и услуг. Объем этих сделок превысил два миллиарда рублей.

Багреева добавила, что при этом чаще всего на площадке регистрировались поставщики из Москвы, Московской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, напомнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Изначально сервис использовался для автоматизации закупок малого объема. Сейчас перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями на портале, включает более 2,9 миллиона уникальных наименований.

"Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов", – добавил Пуртов.

Минувшим летом самыми популярными предметами закупок на портале поставщиков стали строительные, медицинские и хозяйственные товары. Также в первую пятерку вошли услуги по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту зданий и информационно-технологическая продукция.

Эти закупки составляют почти 30% от общего числа договоров, заключенных на портале в течение лета. Всего за сезон на портале поставщиков было подписано 35,3 тысячи контрактов, а объем закупок превысил 7,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.