Строительные и медтовары стали самыми популярными закупками на портале поставщиков летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительные, медицинские и хозяйственные товары стали самыми популярными предметами закупок на портале поставщиков летом 2024 года, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Также в первую пятерку вошли услуги по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту зданий и информационно-технологическая продукция.

"Портал поставщиков – универсальная платформа для проведения закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков и инструмент развития бизнеса для предпринимателей со всей страны. Наибольшее число контрактов этим летом было заключено на поставку строительных товаров – 2 832. На закупку медицинских товаров подписано 2 266 договоров, хозяйственных товаров – 1 699, на услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий – 1 654, а на информационно-технологическую продукцию – 1 593 контракта", – рассказал Пуртов.

Отмечается, что эти закупки составляют почти 30 процентов от общего числа договоров, заключенных на портале в течение лета. Всего за сезон на портале поставщиков было подписано 35,3 тысячи контрактов, а объем закупок превысил 7,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает пресс-служба департамента.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2024 года заказчики подписали на портале поставщиков более 113 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса. По словам заммэра Москвы Марии Багреевой, более 80% контрактов заключается с субъектами МСП.