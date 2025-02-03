Более 360 тыс предпринимателей зарегистрировано на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Свыше 360 тысяч предпринимателей зарегистрировано на столичном портале поставщиков, заявила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, портал позволяет расширять географию бизнеса и оперативно находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов. В прошлом году на площадке зарегистрировались более 31 тысячи новых поставщиков. Активнее всего к порталу подключались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Пермского края. На эти регионы приходится свыше 60% присоединившихся в 2024 году к порталу, уточнила Багреева.

Каждый день на площадке заключается порядка 1,5 тысячи контрактов, а каталог пополняется на 1,8 тысячи новых товарных единиц. Для начала работы на портале надо пройти процедуру регистрации и привязать усиленную квалифицированную электронную подпись.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что высокий уровень конкуренции на площадке позволяет заказчикам гарантированно закрыть потребности по оптимальным ценам. При проведении котировочных сессий на один контракт обычно претендуют семь поставщиков, а среднее снижение цены составляет 14%, рассказал он.

Ранее Рязанская область стала 42-м регионом, заказчики которого подключились к порталу. Государственные и муниципальные учреждения области получили возможность закупать на площадке товары, работы и услуги, а также обеспечивать собственные нужды, выбирая надежных поставщиков. Подключение региональных заказчиков стало возможным после заключения соглашения между министерством имущественно-земельных отношений Рязанской области со столичным департаментом по конкурентной политике.