Ученый Крушельницкий: в исчезновении кораблей и самолетов нет ничего загадочного

Фото: 123RF/hansche

Среднее количество пропавшего транспорта в Бермудском треугольнике такое же, как и в других районах мирового океана. Такое мнение выразил австралийский исследователь Карл Крушельницкий, пишет "Газета.ру" со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

Ученый добавил, что в треугольнике действительно происходит много крушений самолетов и судов, однако в этом нет ничего загадочного. По его словам, это объясняется высокой интенсивностью движения в этой зоне, что может представлять трудности для транспорта.

Бермудский треугольник является областью Атлантического океана, ограниченную Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Многие считают, что в этом районе часто происходят исчезновения судов и самолетов. Один из самых известных случаев произошел в 1945 году, когда пропали пять американских бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что в водах Европы корабли топит группа касаток. За последние пять лет под воду по вине этих животных ушли шесть судов. Последнее нападение зафиксировали 21 июля у берегов Страны Басков.

Специалисты считают, что причиной такого поведения могла стать травма одной из самок млекопитающих. Они предположили, что именно эта касатка научила остальных сородичей атаковать суда.