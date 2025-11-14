ABC: самый известный дом с привидениями в Австралии выставлен на продажу

Фото: dailymail.co.uk/Ray White

140-летний особняк Монте-Кристо, известный как самый знаменитый дом с привидениями в Австралии, выставлен на продажу после смерти предыдущего владельца, сообщил телеканал ABC.

По данным СМИ, усадьбой в поздневикторианском стиле, расположенной в городе Джуни в южной части штата Новый Южный Уэльс, последние 63 года интересуются люди со всего света. Туристов привлекают слухи о встречах с призраками.

Как отмечали власти города, погибший владелец дома приобрел особняк в заброшенном состоянии и проделал большую работу не только для восстановления его исторического великолепия, но и для создания легенды.

Изначально на этом месте стояла скромная хижина, а первый владелец, Кристофер Уильям Кроули, был обычным фермером, с трудом сводящим концы с концами. Переломный момент наступил в 1878 году, когда поблизости открылась железнодорожная линия. Кроули построил придорожный отель, что позволило ему стать одним из самых состоятельных жителей города.

К 1885 году Кроули и его супруга Элизабет превратили свой дом в роскошный особняк в викторианском стиле, где вырастили семерых детей. В 1910 году мужчина скончался от заражения крови. Другие члены его семьи также преждевременно ушли из жизни в стенах усадьбы, что положило начало слухам о паранормальной активности.

По легендам в особняке обитают не менее 10 призраков. Согласно информации на сайте усадьбы, посетители могли не только заказать экскурсию, но и остаться на ночь, чтобы полностью погрузиться в мистическую атмосферу.

В настоящее время доступ в дом закрыт. Местные власти надеются, что следующие владельцы особняка сохранят его наследие и позволят туристам его посещать.

Ранее сообщалось, что студенты из Таиланда организовали необычный бизнес по сертификации помещений на отсутствие призраков. Услуга включает ночевку в помещении заказчика и выдачу сертификата, если потусторонние сущности не обнаружены.