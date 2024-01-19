Тайские студенты начали выдавать сертификаты об отсутствии в домах призраков – СМИ

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Два студента Технологического университета Ланна в городе Чиангмай на севере Таиланда заявили об открытии бизнеса – сертификации помещений на отсутствие в них призраков и других потусторонних существ, пишет тайский новостной портал The Nation.

Молодые люди предлагают сначала провести ночь в помещении клиента, где могут жить призраки либо недавно кто-то умер. Если во время ночевки встречи с потусторонними силами не будет, то бизнесмены за отдельную сумму дадут владельцам сертификат об отсутствии здесь призраков или других похожих сущностей.

"Мне уже звонили несколько потенциальных клиентов, спрашивали о подробностях и деталях предлагаемой нами услуги. Пока, правда, дальше этого не пошло, клиентов у нас пока нет", – сказал изданию 20-летний студент Уифэй Ченг.

По его словам, цена будет договорной. А его сокурсник и партнер по бизнесу Сеттхавут Бунпракхонг рассказал журналистам о своей боязни призраков. Поэтому данная работа станет лучшим способом перебороть свой страх, а также доказать себе и всем остальным, что привидений не существует, уточнил он.

Ранее психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала Москве 24 о том, что пятница 13-е может негативно отразиться на тех, кто верит в мистику такого дня. По ее словам, как именно пройдет день, зависит от установки, которую дают себе люди.

По данным опроса, в конце 2021 года 21% опрошенных россиян заявляли, что не исключают существование домовых, еще 17% верили в призраков и привидений, а еще 6% – в полтергейстов.