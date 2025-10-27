DM: призрак попал на камеры видеонаблюдения в Честерском замке Британии

Фото: 123RF.com/thanhquangtran

Призрак был замечен на записях с камер видеонаблюдения, установленных рядом с Честерским замком в Британии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Снимок был опубликован компанией English Heritage. На выложенном в Сеть кадре видно, как белая фигура в темной одежде с капюшоном проходит через центральные ворота замка. В тот момент камеры с датчиком зафиксировали "необычное движение". Охранник ночью отправился осматривать территорию.

В результате никого выявлено не было. Однако мужчину насторожило то, что собака, с которой он осматривал участок, не хотела идти к замку. Журналисты уточнили, что злоумышленника так и не удалось отыскать, несмотря на тщательные обыски объекта.

При этом замок защищен не только камерами, которые фиксируют всех, кто хочет перелезть через ворота, но и зубчатыми стенами с шипами.

Издание также отмечает, что персонал замка не раз сталкивался с необычными явлениями. Например, они слышали музыку и видели призраков.

Ранее два студента Технологического университета Ланна в городе Чиангмай на севере Таиланда заявили об открытии бизнеса – сертификации помещений на отсутствие в них призраков и других потусторонних существ.

Молодые люди предлагают сначала провести ночь в помещении клиента, где могут жить призраки либо недавно умершие люди. Если во время ночевки встречи с потусторонними силами не будет, то бизнесмены за отдельную сумму дадут владельцам сертификат об отсутствии призраков или других похожих сущностей.