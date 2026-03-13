Россияне могут получить оплаченный больничный после увольнения

Россияне, которые уволились с работы и еще не нашли новую, могут рассчитывать на оплаченный больничный. О законных правах рассказали в Минтруде.

Речь идет о случаях, когда человек заболел или получил травму в течение 30 дней после увольнения. Первые 3 дня оплачивает бывший работодатель, остальные – Социальный фонд. Пособие составит 60% среднего заработка. Его рассчитывают за 2 предыдущих года, в том числе за время работы у других нанимателей.

