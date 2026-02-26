Москвичи стали чаще менять смартфоны, к такому выводу пришли эксперты. Обычно пользователи приобретают свежую модель. Они все больше выбирают технику со встроенным искусственным интеллектом.

Мировая премьера линейки смартфонов Samsung Galaxy S26 прошла в флагманском магазине Samsung Galaxystore на Тверской улице в Москве. Новая серия гаджета стала лидером в мире мобильного искусственного интеллекта.

