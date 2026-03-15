Врач Людмила Лапа назвала главные правила подбора гардероба в межсезонье

15 марта, 09:00

Никуда без шапки: как правильно составить гардероб в межсезонье

В период весеннего межсезонья легко получить переохлаждение, предупреждают эксперты. О том, как правильно подобрать гардероб на это время, чтобы выглядеть стильно и не заболеть, расскажет Москва 24.

Стильно и тепло

Чтобы грамотно составить гардероб на переходный весенний период, важно учитывать переменчивость погодных условий и уметь создавать комфортные образы, сочетающие функциональность и эстетику. Об этом Москве 24 рассказала стилист Наталья Панкова.

По ее словам, многослойность – ключевой принцип формирования гардероба, причем как мужского, так и женского.

Утром, выходя из дома, лучше надевать легкую одежду слоями: базовая футболка, затем тонкий свитер или водолазка, сверху – удобный жакет или кардиган, поверх которого добавить пальто или куртку. Такой подход позволяет легко адаптироваться к изменению температуры в течение дня, снимая или добавляя слои по мере необходимости.
Наталья Панкова
стилист

Вместе с тем, эксперт отметила, что демисезонный гардероб должен включать две-три пары обуви разных типов и стилей: теплые непромокаемые ботинки для сырой погоды, элегантные туфли и лоферы для особых случаев, а также практичные кроссовки на каждый день. Важно выбирать обувь контрастных оттенков, чтобы избежать однообразия, пояснила она.

"Чтобы образ не наскучил, обязательно стоит использовать аксессуары: головные уборы, шарфы, несколько вариантов сумок. Что касается цветовой гаммы, весной хочется красок, поэтому можно пробовать свежие сочетания, например, зеленый с розовым или бордовым, насыщенный коричневый с зеленым или желтым", – подчеркнула стилист.

Однако, Панкова не рекомендует гнаться за сиюминутными трендами и полностью менять под них гардероб. По ее мнению, достаточно составить хорошую базу тех форм и силуэтов, в которых получится чувствовать себя комфортно, добавляя в качестве необычного штриха именно аксессуары.

Эксперт посоветовала экспериментировать с цветными перчатками, обувью, шарфами или всевозможными головными уборами.

Принципы здоровья

Главные принципы того, как одеваться в межсезонье, очень индивидуальны, однако самые основные из них сохраняются всегда. Как рассказала Москве 24 терапевт Людмила Лапа, в первую очередь, стоит защитить от холода открытые части тела: голову, руки и ноги.

Также стоит внимательно относиться к сборам. Даже если в течение дня предстоит температурный перепад, утром нужно всегда надевать шапку и, конечно же, шарф, который поможет закрыть носоглотку от холодного воздуха и тем самым защитить иммунную систему.
Людмила Лапа
терапевт

Эксперт отметила, что процесс переохлаждения начинается с замерзания конечностей, особенно стоп. Впоследствии нарушается микроциркуляция, и защитные ресурсы организма мгновенно ослабевают.

"Если у пациента есть хронический тонзиллит или синусит, то при переохлаждении обязательно активируется вторичная инфекция. Именно поэтому по возвращении с улицы в помещение главная задача – обязательно ее убрать: промыть нос и полоскать горло солевыми растворами", – пояснила специалист.

Кроме того, перед выходом из дома стоит использовать оксолиновую мазь для носа и гигиеническую помаду, заключила Людмила Лапа.

В свою очередь, в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Игорь Гайнутдинов отметил, что переохлаждение, и перегрев одинаково опасны для организма.

Они снижают защитную функцию слизистой оболочки дыхательных путей, ее проницаемость для патогенных агентов (вирусов и бактерий) увеличивается, и в результате человек заболевает быстрее.
Игорь Гайнутдинов
врач-терапевт

По его словам, когда дело касается общей подготовки организма к сезонным перепадам, необходимо соблюдать комплексный подход.

"Здоровый образ жизни нужно вести круглый год, тогда переходные периоды будут даваться легко. Это правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, прием витаминов", – уточнил специалист.

Также эксперт отметил, что важна регулярная физическая нагрузка, например, тренажерный зал или бассейн, а также закаливающие процедуры, если позволяет состояние здоровья, заключил Гайнутдинов.

