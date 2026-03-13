Новый сервис на "Госуслугах" защитит россиян от коллекторов. Пользоваться им могут все жители страны и даже иностранцы, рассказали в Минцифры.

Через сервис можно отправить заявление с электронной подписью в службу судебных приставов, предоставив доказательства. Его рассмотрят в течение месяца. Пожаловаться на неправомерные действия могут сам должник, его родители и опекуны, а также любой гражданин, кому коллекторы звонят по ошибке.

Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, оскорбления, оказание психологического давления, а также звонки и сообщения в недопустимое время.

