Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Жуковский продолжает обслуживать рейсы, однако делает это только после получения разрешения от уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в зоне аэропорта.

Также сохраняются временные ограничения в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск самолетов только при согласовании с уполномоченными органами.

При этом в аэропорту Домодедово ограничения были сняты. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.