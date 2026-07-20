20 июля, 05:06Транспорт
Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Жуковский продолжает обслуживать рейсы, однако делает это только после получения разрешения от уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в зоне аэропорта.
Также сохраняются временные ограничения в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск самолетов только при согласовании с уполномоченными органами.
При этом в аэропорту Домодедово ограничения были сняты. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.