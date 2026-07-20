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20 июля, 04:11

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще 20 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и сбили 20 украинских дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

До этого Собянин сообщил об уничтожении еще 38 БПЛА, летевших на столицу. Всего на данный момент силы ПВО сбили 58 дронов.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу на фоне атаки беспилотников. В воздушных гаванях действуют временные ограничения: вылет и посадка самолетов осуществляются исключительно по разрешению компетентных органов.

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