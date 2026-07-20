Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 13:43

Происшествия

В Германии подростку предъявили обвинение в подготовке теракта в синагоге

Фото: 123RF.com/pryzmat

Генпрокуратура Мюнхена предъявила обвинение 15-летнему подростку в подготовке теракта в синагоге и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.

Подростку вменяют подготовку тяжкого насильственного преступления, угрожающего государственной безопасности, а также умышленное незаконное обращение с взрывоопасными веществами.

По данным следствия, в конце октября 2025 года обвиняемый спровоцировал взрыв самодельного устройства размером с теннисный мяч в округе Аугсбург. В результате инцидента подростку оторвало два пальца, а его находившийся рядом друг получил легкие ранения. Позднее юноша был заключен под стражу.

Правоохранители также располагают информацией, что подследственный симпатизировал террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Обвинительное заключение представлено в суд по делам несовершеннолетних при районном суде Аугсбурга.

Защита подростка полностью отвергает обвинения в подготовке теракта. До завершения процесса в его отношении действует презумпция невиновности.

Ранее стрельба произошла рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре Штада на севере Германии. В результате пять человек погибли на месте, еще один – умер в больнице. Правоохранителям удалось задержать трех человек.

Главным подозреваемым в стрельбе оказался 45-летний гражданин ФРГ с турецкими корнями. Полиция знала о нем, однако он не считался человеком, который мог представлять опасность для окружающих.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика