В Германии подростку предъявили обвинение в подготовке теракта в синагоге

Фото: 123RF.com/pryzmat

Генпрокуратура Мюнхена предъявила обвинение 15-летнему подростку в подготовке теракта в синагоге и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.

Подростку вменяют подготовку тяжкого насильственного преступления, угрожающего государственной безопасности, а также умышленное незаконное обращение с взрывоопасными веществами.

По данным следствия, в конце октября 2025 года обвиняемый спровоцировал взрыв самодельного устройства размером с теннисный мяч в округе Аугсбург. В результате инцидента подростку оторвало два пальца, а его находившийся рядом друг получил легкие ранения. Позднее юноша был заключен под стражу.

Правоохранители также располагают информацией, что подследственный симпатизировал террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Обвинительное заключение представлено в суд по делам несовершеннолетних при районном суде Аугсбурга.

Защита подростка полностью отвергает обвинения в подготовке теракта. До завершения процесса в его отношении действует презумпция невиновности.

Ранее стрельба произошла рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре Штада на севере Германии. В результате пять человек погибли на месте, еще один – умер в больнице. Правоохранителям удалось задержать трех человек.

Главным подозреваемым в стрельбе оказался 45-летний гражданин ФРГ с турецкими корнями. Полиция знала о нем, однако он не считался человеком, который мог представлять опасность для окружающих.