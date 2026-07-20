20 июля, 13:47Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Жуковский
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Жуковский сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
До этого Внуково и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В таком же режиме работал и аэропорт Домодедово, однако спустя время ограничения сняли.
Как сообщал ранее Сергей Собянин, с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля средства ПВО пресекли массированную атаку на Московский регион. Всего было зафиксировано свыше 400 вражеских БПЛА.