Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Жуковский сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

До этого Внуково и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В таком же режиме работал и аэропорт Домодедово, однако спустя время ограничения сняли.

Как сообщал ранее Сергей Собянин, с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля средства ПВО пресекли массированную атаку на Московский регион. Всего было зафиксировано свыше 400 вражеских БПЛА.