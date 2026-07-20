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20 июля, 13:20

Транспорт

Мошенники стали обманывать россиян с помощью QR-кодов в Duty Free

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аферисты придумали схему обмана российских туристов с помощью QR-кодов в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По его словам, мошенники, представляясь сотрудниками известных организаций, предлагают пассажирам в аэропортах перейти по QR-коду для участия в акции и получения бонусов. Переходя по ссылке, жертвы оказываются на фишинговом сайте, где нужно указать номер телефона, данные карты или авторизоваться через банк.

После того как злоумышленники получают доступ к аккаунтам, "участникам" поддельных акций начинают поступать коды подтверждения от различных сервисов.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать москвичам оформить международные виртуальные банковские карты, которые якобы позволяют оплачивать иностранные сервисы, подписки и покупки за границей. При этом после получения денег или персональной информации аферисты исчезают.

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