20 июля, 06:15Безопасность
Мошенники предлагают москвичам оформить зарубежные виртуальные карты
Мошенники начали предлагать москвичам оформить зарубежные виртуальные банковские карты, якобы позволяющие оплачивать иностранные сервисы, подписки и покупки за границей.
Злоумышленники обещают быстрое оформление карты, после чего просят внести предоплату за услугу или передать паспортные данные и реквизиты банковской карты. Однако после получения денег или персональной информации аферисты исчезают.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.