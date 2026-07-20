Мошенники предлагают москвичам оформить зарубежные виртуальные карты

Мошенники начали предлагать москвичам оформить зарубежные виртуальные банковские карты, якобы позволяющие оплачивать иностранные сервисы, подписки и покупки за границей.

Злоумышленники обещают быстрое оформление карты, после чего просят внести предоплату за услугу или передать паспортные данные и реквизиты банковской карты. Однако после получения денег или персональной информации аферисты исчезают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.