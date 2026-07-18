Мошенники стали звонить жертвам от имени Госархива и выманивать код из СМС

Злоумышленники стали звонить жертвам с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Госархива. Они предлагают получить старые письма в МФЦ или "Почте России" и для записи онлайн просят назвать код из СМС.

После получения кода мошенники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах" или банковским счетам. Схема опасна тем, что предложение из архива не вызывает подозрений, так как не связано с финансами.

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