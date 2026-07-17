Мошенники придумали схему с поверкой счетчиков для дачников

Мошенники придумали новую схему обмана дачников с ускоренной поверкой счетчиков. Лжеспециалист сообщает о плановой проверке приборов учета, а когда слышит, что человек на даче, предлагает провести поверку онлайн.

Жертва оформляет заявку и диктует код из СМС, после чего мошенники получают доступ к аккаунту. В полиции напомнили, что сотрудники служб и банков не запрашивают коды по телефону.

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