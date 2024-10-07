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Стоимость самого дорогого в Москве завтрака составила 72 тысячи рублей. Его предлагают в одном из столичных ресторанов, пишет телеграм-канал "Трапезник".

В ресторанную позицию завтрака входят килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.

Ранее врачи посоветовали россиянам не есть манную кашу на завтрак, так как она содержит мало полезных веществ. По версии специалистов, это рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку. Начинать с нее день не стоит, так как она повысит уровень глюкозы, и уже через час опять возникнет чувство голода.

