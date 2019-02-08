Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что астероид Апофис приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года, сообщает газета "Известия".

Небесное тело движется со скоростью более 30 километров в секунду, то подходя на относительно небольшое расстояние к Земле, то отдаляясь от нее.

Это сближение вызовет значительное рассеяние возможных траекторий. Столкновение Апофиса с Землей может привести к мощному взрыву или цунами. Изначально ученые НАСА оценивали мощность возможного взрыва в 1480 мегатонн (Мт), потом – при уточнении размеров астероида – этот показатель снизился до 506 Мт. Ученые также резюмируют, что у человечества нет средств изменить траекторию астероида, если возникнет опасность его столкновения с планетой.

"За его орбитой следят с момента его открытия 15 лет назад – данных накоплено много. Однако есть особенность в слежении за подобными астероидами. Мы не знаем их орбиту абсолютно точно. Чем дальше промежуток времени, на который мы прогнозируем, тем больше эта неопределенность, – поэтому всегда нужно наблюдать", – ранее сообщал астрофизик Антон Бирюков.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году и назван в честь древнеегипетского бога зла и разрушения Апопа – змея, который живет в подземном мире и пытается уничтожить Солнце. 9 января 2013 года он приблизился к Земле на расстояние в почти 15 миллионов километров.

4 декабря 2018 года 37-метровый астероид 2018 WD2 максимально приблизился к Земле.