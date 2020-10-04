Утечка воздуха на МКС может идти из стыковочного узла российского модуля "Звезда"

Фото: NASA
Причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могут быть износившиеся резиновые уплотнения в стыковочном узле модуля "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.
К стыковочному узлу присоединяются корабли "Союз" и "Прогресс". Он располагается в кормовой части модуля "Звезда".
"У наших специалистов сейчас одно из самых главных подозрений. Стыковочный фланец стыковочного агрегата крепится 48 болтами, со стороны их прижимают резинки. И, собственно говоря, длительный срок эксплуатации (резиновых уплотнений) мог привести к утечке", – рассказал экипаже специалист подмосковного центра управления полетами.
Так, для выяснения причины российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру необходимо будет проклеить скотчем резиновые уплотнения. Для этого понадобится снять защитный кожух со стыковочного механизма.
Далее предстоит проверка герметичности протекающей промежуточной камеры модуля "Звезда" в течение 3-4 часов.
Накануне сообщалось, что космонавты пока не могут найти место утечки воздуха из МКС.
Утечка была обнаружена в российском сегменте Международной космической станции. Ее зафиксировали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.
Общее падение давления атмосферы МКС составляет один миллиметр за восемь часов. В "Роскосмосе" заверили, что утечка газа не представляет угрозу для жизни и здоровья экипажа станции. Также она не воспрепятствует полету МКС в пилотируемом режиме, сообщили в организации.
В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что утечка газа будет локализована, а герметичность восстановлена в ближайшие дни. Если же устранить проблему не получится, то придется доставлять воздух на МКС с Земли, подчеркнули в организации.
На МКС нашли место утечки воздуха
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