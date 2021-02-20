В Кремле указали на необходимость поступательной работы в освоении космоса

Фото: ТАСС/пресс-служба АО ЦЭНКИ-КЦ "Восточный"

Прорыв в освоении космоса возможен только на основе поступательной работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, гражданам России свойственно ожидать прорывов и сенсаций от космической сферы.

"Это абсолютно нормальное ожидание, но работа эта строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами. Главное – поступательно решать эти проблемы", – заявил Песков.

Он также отметил, что "Роскосмос" проводит "титаническую" работу над решением существующих проблем.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пошутил над высадкой марсохода Perseverance. После критики пользователей Twitter руководитель "Роскосмоса" удалил свои записи.

По мнению Дмитрия Пескова, те, кто пишет резкие высказывания, не обладают профессиональными данными и не могут в полной мере оценивать происходящее в российской космической сфере.

