NASA впервые запустит вертолет на Марсе в апреле

Фото: NASA/JPL-Caltech
В начале апреля специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собираются провести первые испытания вертолета Ingenuity, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Главный разработчик вертолета Боб Бэларам сообщил, что скорее всего, полет состоится не раньше 8 апреля. При этом он подчеркнул, что сроки предварительные и могут быть сдвинуты на несколько дней.
Масса Ingenuity ("Изобретательность") составляет около 1,8 килограмма. Вертолет закреплен на марсоходе Perseverance ("Настойчивость"). Специалисты рассчитывают делать фото прямо во время движения аппарата.
Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance проехал по поверхности Марса. Первая поездка марсохода прошла 4 марта. Аппарат проехал четыре метра вперед, повернулся на 150 градусов и продвинулся назад на 2,5 метра. Всего марсоход преодолел 6,5 метра за 33 минуты.
По данным американского космического ведомства, поездка стала тестом для систем марсохода, которые еще предстоит отрегулировать. В NASA подчеркнули, что аппарат отлично справился с заданиями.
Аппарат Perseverance отправили на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.
Позднее Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Кроме того, была получена запись звуков с поверхности Марса.
Марсоход Perseverance будет несколько лет изучать Красную планету
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