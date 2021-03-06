Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

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Аппарат Perseverance проехал по поверхности Марса. Об этом заявляется на сайте NASA.

Известно, что первая поездка марсохода прошла в четверг, 4 марта. Аппарат проехал 4 метра вперед, повернулся на 150 градусов и продвинулся назад на 2,5 метра. Всего марсоход преодолел 6,5 метра за 33 минуты.

По данным американского космического ведомства, поездка стала тестом для систем марсохода, которые еще предстоит отрегулировать. В NASA подчеркнули, что аппарат отлично справился с заданиями.

"Когда он начнет выполнять научную работу, мы ожидаем, что ровер будет преодолевать порядка 200 и более метров за раз", – написали в NASA.

Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.

Позднее Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Кроме того, была получена запись звуков с поверхности Марса.