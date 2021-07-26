Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Фото: vchalup2/depositphotos

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр располагался у берегов острова Сулавеси в 183 километрах от города Горонтало, в котором живут 144 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 20 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее на юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался на расстоянии 103 километров к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тысяч человек.