В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

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На юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр располагался на расстоянии 103 километров к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тысяч человек.

Уточняется, что на глубине 2 километра залегал очаг землетрясения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пять человек стали жертвами землетрясения на востоке Таджикистана.

В мае крупное землетрясение произошло в Грузии. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в районе Мцхета-Мтианети. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.