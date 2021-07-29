В МЧС опровергли сообщения об угрозе цунами после землетрясения на Аляске

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Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья американского штата Аляска. В МЧС уточнили, что на Камчатке после случившегося угроза цунами не объявлялась, сообщает РИА Новости.

"Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами угрозу не объявлял", – сказали в ведомстве.

Об угрозе ранее сообщили в американском центре по предупреждению о цунами

"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1 к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", – говорится в сообщении.

До этого в Геологической службе США говорили о магнитуде землетрясения в 7,3.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался у берегов острова Сулавеси в 183 километрах от города Горонтало, в котором живут 144 тысячи человек.

Очаг землетрясения находился на глубине около 20 километров.