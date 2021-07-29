Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Фото: earthquake.usgs.gov

Землетрясение у берегов Аляски, которое произошло 29 июля, стало самым сильным в Северной Америке за последние 57 лет. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В 1964 году магнитуда землетрясения составила 9,2. Тогда оно вызвало цунами, от которого пострадали Аляска, западное побережье Соединенных Штатов и Гавайи, в общей сложности в результате бедствия погибли свыше 250 человек.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья американского штата Аляска в четверг утром. Изначально Американский центр по предупреждению о цунами объявил об угрозе, однако позже Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами опроверг угрозу бедствия.

Тем не менее, как сообщает РИА Новости, власти некоторых населенных пунктов в США призывают жителей эвакуироваться. По данным американской стороны, угроза цунами сохраняется для Аляски и Алеутских островов.

