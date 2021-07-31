Свыше 40 человек пострадали при землетрясении в Перу

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41 человек пострадал из-за сильного землетрясения в Перу. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что удар стихи пришелся на северо-запад страны. Землетрясение случилось 30 июля в 12:10 (20:10 по московскому времени) на глубине 36 километров близ города Сульяна. Сила подземных толчков составила 6,1.

"На данный момент в городе Сульяна пострадали 35 человек, из них двое тяжело", – сообщили в департаменте здравоохранения региона Пьюра.

Как утверждается в эфире радио RPP, еще шесть пострадавших получили ранения в городе Пьюра. При этом 20 пациентов из общего числа раненых уже были отпущены из больниц домой.

Добавляется, что землетрясение повлекло ущерб инфраструктуре, ряду жилых зданий и храмов. В регион прибыл президент страны Педро Кастильо.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался у берегов острова Сулавеси в 183 километрах от города Горонтало, в котором живут 144 тысячи человек.

Очаг землетрясения находился на глубине около 20 километров.

До этого на юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался на расстоянии 103 километров к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тысяч человек.