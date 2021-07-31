Свыше 40 человек пострадали при землетрясении в Перу

02:51
Фото: depositphotos/armando_frazao
41 человек пострадал из-за сильного землетрясения в Перу. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что удар стихи пришелся на северо-запад страны. Землетрясение случилось 30 июля в 12:10 (20:10 по московскому времени) на глубине 36 километров близ города Сульяна. Сила подземных толчков составила 6,1.
"На данный момент в городе Сульяна пострадали 35 человек, из них двое тяжело", – сообщили в департаменте здравоохранения региона Пьюра.
Как утверждается в эфире радио RPP, еще шесть пострадавших получили ранения в городе Пьюра. При этом 20 пациентов из общего числа раненых уже были отпущены из больниц домой.
Добавляется, что землетрясение повлекло ущерб инфраструктуре, ряду жилых зданий и храмов. В регион прибыл президент страны Педро Кастильо.
Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался у берегов острова Сулавеси в 183 километрах от города Горонтало, в котором живут 144 тысячи человек.
Очаг землетрясения находился на глубине около 20 километров.
До этого на юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался на расстоянии 103 километров к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тысяч человек.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: