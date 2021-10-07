Премьер Японии распорядился оказать помощь пострадавшим при землетрясении

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился оказать помощь людям, которые пострадали при мощном землетрясении, которое произошло около Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я распорядился оценить масштабы произошедшего, объединить все силы правительства вместе с местными администрациями, чтобы наладить организацию помощи пострадавшим, предоставлять населению информацию, а также предотвратить расширение ущерба от землетрясения", – сказал Кисида.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали не менее пяти человек.

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на границе столицы Японии и Тиба, а очаг находится на глубине 80 километров.

На улицах Токио сработала экстренная система предупреждения. Стены и мебель в домах сильно раскачивались. Было остановлено движение скоростных экспрессов "Синкансэн".

