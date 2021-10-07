Не менее 16 человек пострадали в результате землетрясения в Токио

19:50
Фото: depositphotos/TKKurikawa
В результате сильного землетрясения в Токио пострадали не менее 16 человек, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы продолжаем собирать информацию и уточнять количество пострадавших", – сказал Мацуно.
В то же время телеканал NHK сообщает, что число пострадавших в результате природного катаклизма в столичном регионе Японии возросло до 22.
По данным журналистов, в Токио пострадали не менее трех человек, в префектуре Тиба – не менее девяти человек, в префектуре Канагава – не менее семи, в префектуре Сайтама – не менее трех.
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на границе столицы Японии и Тиба, а очаг находится на глубине 80 километров.
На улицах Токио сработала экстренная система предупреждения. Стены и мебель в домах сильно раскачивались. Было остановлено движение скоростных экспрессов "Синкансэн".
В Токио произошло мощное землетрясение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: