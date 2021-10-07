Не менее 16 человек пострадали в результате землетрясения в Токио

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В результате сильного землетрясения в Токио пострадали не менее 16 человек, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжаем собирать информацию и уточнять количество пострадавших", – сказал Мацуно.

В то же время телеканал NHK сообщает, что число пострадавших в результате природного катаклизма в столичном регионе Японии возросло до 22.

По данным журналистов, в Токио пострадали не менее трех человек, в префектуре Тиба – не менее девяти человек, в префектуре Канагава – не менее семи, в префектуре Сайтама – не менее трех.

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на границе столицы Японии и Тиба, а очаг находится на глубине 80 километров.

На улицах Токио сработала экстренная система предупреждения. Стены и мебель в домах сильно раскачивались. Было остановлено движение скоростных экспрессов "Синкансэн".

